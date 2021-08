Tunisie: trois frères parviennent à construire leur propre voiture et espèrent désormais la produire en série (vidéo)

Les frères tunisiens Hayder, Montasar et Salim Khafifi ont toujours été intéressés par les voitures. Mais n’ayant pas les moyens de s’en offrir une, ils ont décidé tout simplement de construire la leur.

Une voiture qui serait premièrement adaptée à leur terrain. En effet, ils vivent à Bou Argoub, une zone rurale du gouvernorat de Nabeul, une ville côtière située à environ 68 km à l'est de la capitale Tunis. Connue pour ses forêts de sable et son terrain accidenté, les routes étroites et accidentées de la ville rendent difficile le passage des voitures ordinaires, ce qui a inspiré le modèle de voiture unique des frères Khafifi.

"Afin de faire face au terrain accidenté et aux routes de montagne, nous avons conçu une suspension pour les zones accidentées afin d'absorber les chocs et d'être plus durable et mieux préparée pour ces endroits", a expliqué Hayder Khafifi.

Les frères travaillent sur leur voiture depuis 2015, passant les vacances et les week-ends à la peaufiner et à la tester.

Ressemblant à un buggy, le véhicule léger et peint en vert a été un succès pour eux, ainsi que la preuve qu'ils peuvent réaliser leur rêve.

Les jeunes constructeurs espèrent créer un jour une usine automobile où ils pourront produire en série leur véhicule.