Turquie: des centaines de manifestants pour commémorer les rassemblements de 2013

(Belga) Des centaines d'opposants au président turc Recep Tayyip Erdogan ont défilé jeudi dans le centre d'Istanbul pour commémorer le cinquième anniversaire des manifestations qui avaient constitué, en 2013, un sérieux défi à son pouvoir.

Les protestations avaient débuté à la fin du mois de mai 2013, pour dénoncer la construction d'un centre commercial dans le parc de Gezi à Istanbul, à proximité de la place Taksim, dans le centre de la ville. Mais ce qui était au départ un mouvement local contre la réaffectation d'un des rares espaces verts d'Istanbul s'est transformé en un mouvement de contestation contre Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, et qui s'était accompagné de rassemblements à travers tout le pays. Surveillés par d'importants déploiements de la police anti-émeutes, les manifestants ont pris jeudi la direction de la place Taksim, avec des banderoles proclamant "les ténèbres se dissiperont, Gezi restera", ont constaté des correspondants de l'AFP. "Nous sommes les manifestants de Gezi. Ils (le gouvernement) sont sur le point de partir", lançait un autre calicot. Certains brandissaient les portraits des huit personnes tuées lors des violences avec la police à la fin de juin 2013, accompagnés de leurs noms. Le défilé n'a toutefois pas été en mesure de rejoindre le parc Gezi lui-même, en raison des cordons de la police. Il n'y a pas eu de heurts majeurs entre la police et les manifestants. La Turquie se prépare le 24 juin à des élections présidentielle et législatives. Recep Tayyip Erdogan est candidat à un nouveau mandat. (Belga)