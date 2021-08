Turquie: évacuation d'une centrale thermique menacée par un incendie

(Belga) Une centrale thermique du sud de la Turquie, sur la mer Egée, a été évacuée mercredi car l'incendie qui fait rage depuis près d'une semaine la menaçait.

Une équipe de l'AFP a pu voir des pompiers, la police et des habitants fuir le site, tandis que des flammes léchaient le périmètre de la centrale, près de la ville de Milas. Les autorités locales avaient auparavant indiqué que les réservoirs d'hydrogène utilisés pour refroidir la centrale, qui fonctionne au fuel et au charbon, avaient été vidés et emplis d'eau par précaution. Des images mises en ligne par le maire de Milas, Muhammet Tokat, montraient un feu violent aux portes de la centrale. "La centrale est en cours d'évacuation totale", a tweeté M. Tokat. Le feu a atteint la centrale alors que la région est touchée depuis plus d'une semaine par des incendies sans précédent qui ont causé la mort de huit personnes et détruit des étendues immenses de forêt le long des côtes du sud de la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui donnait une interview à la télévision dans la soirée, a admis que la centrale "risquait d'être détruite par le feu". (Belga)