Turquie: le journaliste Gürsel renvoyé brièvement en prison avant d'être remis en liberté

(Belga) Le journaliste turc Kadri Gürsel a été renvoyé en prison brièvement mercredi, après la confirmation en appel de sa condamnation dans le cadre d'un procès dénoncé par les défenseurs de la liberté de la presse. Il a annoncé lui-même avoir été libéré en soirée.

Ancien chroniqueur du journal d'opposition Cumhuriyet et membre de l'Institut international de la presse (IPI), Kadri Gürsel "est actuellement en prison", a affirmé dans l'après-midi l'avocat Ilkan Koyuncu. Mais dans la soirée, le journaliste, ancien collaborateur de l'AFP, a annoncé sur Twitter avoir été libéré à 20H30 (19H30 HB). Il avait été condamné l'an dernier à deux ans et six mois d'emprisonnement pour avoir "aidé des organisations terroristes", à l'issue d'un procès au cours duquel il était jugé avec d'autres de ses collègues de Cumhuriyet. Déjà détenu pendant près d'un an après son arrestation en 2016, M. Gürsel avait été libéré en septembre 2017 et, malgré sa condamnation en appel en février, n'avait pas été renvoyé en prison en raison du temps déjà passé en détention provisoire. D'après son avocat, il a été détenu mercredi pour se plier à une procédure relevant de sa liberté conditionnelle et qui pouvait prendre "un temps variable, un jour ou un mois". "Heureusement, il a été libéré ce soir", s'est réjoui M. Koyuncu. Le procès des collaborateurs de Cumhuriyet est devenu emblématique de l'érosion de la liberté de la presse en Turquie sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan. Ce pays occupe la 157e place sur 180 au classement 2018 de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières. Plusieurs autres ex-collaborateurs du quotidien, dont le caricaturiste Musa Kart, sont retournés en prison après la confirmation de leur condamnation en appel. La Cour constitutionnelle a par ailleurs jugé dans un arrêt rendu public le 2 mai que les libertés individuelles, notamment d'expression, du chroniqueur Kadri Gürsel avaient été violées. (Belga)