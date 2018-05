Turquie: le principal parti d'opposition désigne un député pour affronter Erdogan

Le Parti républicain du peuple (CHP), principale formation d'opposition en Turquie, a désigné vendredi le député Muharrem Ince pour affronter le chef de l'Etat Recep Tayyip Erdogan lors de l'élection présidentielle anticipée qui se tiendra le 24 juin.

"Avec la permission de Dieu et la volonté de la nation, je serai élu président le 24 juin", a lancé lors d'une cérémonie à Ankara M. Ince, un poids lourd du CHP et un orateur énergique qui s'est imposé ces dernières années comme l'un des plus véhéments critiques de M. Erdogan.

Le chef du CHP, Kemal Kiliçdaroglu, avait annoncé le mois dernier qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle convoquée par M. Erdogan. "Nous allons écrire l'histoire !", a-t-il lancé avant d'inviter M. Ince sur la scène.

Lors de son premier discours en tant que candidat officiel du CHP, M. Ince s'est engagé à être le "président de tous" et à être "impartial" s'il était élu. Joignant le geste à la parole, il a ôté son badge du CHP qui était accroché au revers de sa veste, le remplaçant par un drapeau turc.

Après plusieurs jours de flou concernant le candidat du CHP, le nom de M. Ince était sur toutes les lèvres depuis quelques jours.

Peu après l'annonce officielle de sa candidature, M. Ince, qui fête vendredi son 54ème anniversaire, avait posté sur Twitter une photo le montrant avec son épouse et leurs deux enfants. "Nous sommes prêts", disait-il.

Avec ce choix, le CHP entend combattre M. Erdogan sur un terrain qu'il affectionne et qui contribue largement à sa popularité en Turquie : celui de la joute oratoire.

M. Ince, un enseignant de physique et chimie de formation, est en effet réputé dans son pays pour son style enflammé et sa combativité. Il s'est imposé, à coups de discours passionnés et de piques bien senties, comme l'un des plus féroces critiques de M. Erdogan.

Dans l'une de ses allocutions les plus célèbres, il affirmait que s'il était un jour élu chef de l'Etat, il mettrait en vente le palais présidentiel aux proportions pharaoniques que M. Erdogan s'est fait construire à Ankara.

Ce député de Yalova (nord-ouest) est aussi l'un des principaux rivaux en interne du chef du CHP, qu'il a vivement critiqué après des revers électoraux. M. Ince s'est présenté à deux reprises, en 2014 et 2018, face à M. Kiliçdaroglu pour prendre la tête du parti.

La Turquie se dirige vers un double-scrutin présidentiel et législatif anticipé le 24 juin. Ces élections étaient initialement prévues en novembre 2019.