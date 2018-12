Turquie: maintien en détention provisoire de l'opposant kurde Demirtas

(Belga) Un tribunal turc a ordonné jeudi le maintien en détention de l'opposant kurde Selahattin Demirtas, malgré une décision de la Cour européenne des droits de l'homme exigeant sa libération, a annoncé l'un de ses avocats.

"La décision de maintenir en détention Selahattin Demirtas a été prise à la majorité", a affirmé sur Twitter Ramazan Demir, l'un des avocats du leader kurde. Le procès doit reprendre du 23 au 25 janvier, a-t-il ajouté. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait pourtant sommé la Turquie le 20 novembre de mettre fin "dans les plus brefs délais" à la détention provisoire de M. Demirtas, figure de proue du Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde), dans le cadre de ce procès. M. Demirtas est placé en détention provisoire depuis novembre 2016, accusé de diriger une "organisation terroriste", de "propagande terroriste" et "incitation à commettre des crimes". Il risque jusqu'à 142 ans de prison s'il est reconnu coupable. Au cours de l'audience, qui a démarré mercredi, M. Demirtas a dénoncé ce qu'il considère comme un "procès politique". Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse régulièrement le HDP d'être la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé "terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux. Il avait affirmé que la décision de la CEDH n'était pas contraignante pour Ankara. Or même si le tribunal avait décidé de remettre en liberté M. Demirtas dans le cadre de ce procès, il serait resté en prison car il a déjà été condamné en appel le 4 décembre à une peine de quatre ans et huit mois pour "propagande terroriste". "Après la décision de remise en liberté prise par la CEDH, cette décision (de maintenir M. Demirtas en détention) est un scandale judiciaire", a dit pour sa part à l'AFP Me Demir. "Cela revient à défier la CEDH". (Belga)