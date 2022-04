Turquie: Osman Kavala, figure de la répression contre la société civile

Détenu depuis 1.637 jours, il n'avait eu de cesse de clamer son innocence, en vain. Le philanthrope turc Osman Kavala, condamné lundi à la prison à vie, est devenu au fil des ans le symbole de la répression contre la société civile en Turquie.

Editeur ambitieux, prompt à s'emparer des sujets les plus clivants, l'éditeur et mécène de 64 ans est incarcéré depuis octobre 2017 à la prison de haute sécurité de Silivri, en lisière d'Istanbul, en dépit d'appels répétés à sa libération.

Il avait été initialement poursuivi pour avoir soutenu en 2013 des manifestations - connues sous le nom de mouvement de Gezi - visant le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre.

Depuis, les charges, "fantaisistes" selon lui, se sont accumulées, dont celle de tentative de renversement du gouvernement lors du coup d'Etat de juillet 2016, qui avait été suivi de purges massives à travers le pays.

Au fil des ans, la presse pro-gouvernementale l'a surnommé "le milliardaire rouge", le comparant au richissime homme d'affaires américain d'origine hongroise George Soros, bête noire de plusieurs dirigeants de régimes autoritaires dans le monde.

Le président Erdogan lui-même l'a plusieurs fois accusé d'être "le représentant en Turquie" de Soros et de "financer les terroristes", sans jamais en apporter la preuve.

- "assassinat judiciaire" -

Né en 1957 à Paris, Osman Kavala a suivi des études d'économie à l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, avant de prendre la tête de l'entreprise familiale à la mort de son père en 1982.

Connu pour son soutien aux projets culturels portant notamment sur les droits des minorités, la question kurde et la réconciliation arméno-turque, il s'est progressivement consacré à l'édition, l'art et la culture, inaugurant en 1982 la maison d'édition Iletisim, devenue l'une des plus prestigieuses de Turquie.

Permettre à la société turque de débattre des sujets difficiles, dont le génocide arménien, par le biais des projets culturels, sera encore une des missions d'Anadolu Kültür, une fondation qu'il a créée en 2002.

Humble, mais têtu; courtois, mais direct; directif, mais jamais condescendant: ainsi le décrit son entourage.

Pour accueillir les expositions, Osman Kavala a transformé un ancien dépôt de tabac du centre d'Istanbul, dont il avait hérité, en centre culturel aujourd'hui appelé Depo.

"Je ne l'ai jamais vu rejeter quiconque qui venait avec une idée intéressante, qu'il s'agisse d'un projet littéraire ou cinématographique", raconte Asena Günal, la directrice d'Anadolu Kültür.

Acquitté en février 2020 pour les manifestations de Gezi - une décision depuis invalidée -, il avait été arrêté quelques heures plus tard et incarcéré dans le cadre d'une autre enquête liée à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016.

"Il est la dernière personne qui pourrait soutenir un coup d'Etat. C'est révoltant de le voir pris pour cible dans un jeu politique incompréhensible", affirme Emma Sinclair-Webb, de l'ONG Human Rights Watch.

En février, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait lancé une "procédure en manquement" contre la Turquie, décision rarissime qui pourrait déboucher sur de possibles sanctions contre Ankara si Osman Kavala n'est pas rapidement libéré. En vain.

Le mois dernier, les procureurs avaient réclamé sa condamnation à une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Un "assassinat judiciaire", a-t-il estimé lundi, avant que les juges ne se retirent pour délibérer.

Vendredi, il avait déjà lancé à leur adresse: "Avoir passé quatre ans et demi de ma vie en prison ne pourra jamais être compensé. La seule chose qui pourra me consoler sera d'avoir contribué à révéler les graves erreurs de la justice turque".