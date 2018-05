Turquie: pluies diluviennes et inondation éclair à Ankara, six blessés

(Belga) Une partie de la capitale turque Ankara a été surprise samedi par une brusque inondation provoquée par des pluies diluviennes, qui a fait six blessés et transformé des rues en torrents.

"C'est une catastrophe naturelle. Il n'y a pas de perte de vie, mais il y a six blessés" et d'"importants dégâts matériels", a déclaré le maire d'Ankara Mustafa Tuna sur la chaîne d'information NTV. L'inondation s'est produite dans le district de Mamak, dans l'est de la capitale, après des pluies torrentielles qui se sont déclenchées à la mi-journée et devaient se poursuivre par intermittence jusqu'en début de soirée, selon les médias turcs. Les chaînes de télévision diffusaient les images impressionnantes de véhicules charriés par un torrent d'eau boueuse. Une vidéo montre un homme accroupi sur le capot d'un véhicule en train d'être emporté par le courant. Le maire d'Ankara a déclaré qu'aucun habitant de la ville n'était porté disparu. "C'est un phénomène qui arrive une fois tous les 500 ans, personne n'a jamais vu une telle chose", a dit M. Tuna sur NTV. "C'est une situation extraordinaire, anormale". L'an dernier, la ville d'Istanbul a été frappée à deux reprises par des inondations survenues en plein été et qui ont paralysé la ville. Le gouvernement avait déjà mentionné à ce moment-là des précipitations "anormales" pour la saison, évoquant un possible effet du changement climatique. (Belga)