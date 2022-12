Un député turc en soins intensifs après une bagarre au Parlement: "C'est un jour de honte"

Un député turc de l'opposition a été hospitalisé d'urgence et placé en soins intensifs mardi à Ankara après avoir reçu un coup sur la tête lors d'une bagarre au Parlement, a annoncé mardi une élue de son parti.

"Nous avons constaté que son état s'est détérioré après le coup qu'il a reçu sur la tête. (...) Une défibrillation cardiaque a été pratiquée à l'hôpital", a affirmé aux journalistes Aylin Cesur, députée d'Iyi Parti (le "Bon Parti" en turc, nationaliste), membre du même parti que le député hospitalisé, Hüseyin Örs. M. Örs, 58 ans, est en soins intensifs et son état est jugé "critique", a précisé Mme Cesur.

Les images diffusées par les médias turcs montrent le député de Trabzon, sur la mer Noire (nord-est), frappé par un élu du parti au pouvoir, l'AKP (Parti de la Justice et du développement, islamo-conservateur). L'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. La bagarre a éclaté lors du débat sur le budget 2023. "Notre député a été victime d'une lourde attaque. (...) C'est un jour de honte pour le parlement turc et pour ceux qui ont commis cette agression", a réagi le porte-parole d'Iyi Parti, Kursat Zorlu. Les bagarres et échanges de coups sont assez fréquents lors de débats tendus à l'assemblée nationale turque.