Twitch lance un nouvel outil contre le harcèlement de ses utilisateurs

La plateforme de jeux vidéo Twitch a annoncé mardi l'introduction d'un système pour détecter les utilisateurs malveillants qui créent de nouveaux comptes anonymes pour revenir sur des chaînes qui les ont bannis, un phénomène problématique pour les victimes de harcèlement.

Le leader de la diffusion de parties de jeux vidéo en direct peine depuis des mois à endiguer une vague de harcèlement raciste et homophobe, qui consiste en des "hate raids" - "raids de haine" - contre certains créateurs, notamment des personnes non-blanches ou de la communauté LGBTQ.

Les harceleurs viennent sur les fenêtres de chat de leurs victimes, et les inondent d'insultes ou d'images choquantes - comme des croix gammées quand le joueur est juif, par exemple.

Si le créateur les bannit, certains reviennent quand même en créant un nouveau compte.

Le nouvel outil, baptisé "Suspicious User Detection", "est là pour vous aider à identifier ces utilisateurs en fonction de certains signaux (...) pour que vous puissiez prendre des mesures", a indiqué Twitch dans un communiqué.

Ce programme, fondé sur des technologies dites de "machine learning" (apprentissage automatisé des logiciels, une catégorie d'intelligence artificielle), distinguera les fraudeurs "probables" et "possibles". Dans le premier cas, leurs messages n'apparaîtront pas en public, seul le joueur et ses modérateurs les verront.

A charge à eux de décider ensuite de les surveiller ou de les bannir.

"Aucun système de machine learning n'est fiable à 100%", précise cependant Twitch, "C'est pour cela que (l'outil) n'interdit pas automatiquement tous les potentiels fraudeurs".

La plateforme appartient au géant des technologies Amazon, qui domine largement l'industrie mondiale du cloud (informatique à distance).

Elle affirme accueillir plus de 30 millions de visiteurs par jour.

En août dernier, des joueurs se sont mobilisés pour appeler la société à réagir face aux raids.

Twitch a lancé de nouveaux outils et aussi porté plainte contre deux utilisateurs, qui, selon elle, gèrent depuis l'Europe des comptes multiples sur la plateforme sous différentes identités et sont capables de "générer des milliers de bots (des programmes informatiques automatisés, ndlr) en quelques minutes" dans le but de harceler leurs victimes.