Twitter bannit Steve Bannon après la publication d'une vidéo appelant à la violence

(Belga) Twitter a banni de son réseau Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump, pour avoir publié jeudi une vidéo suggérant que le président américain devrait exécuter des employés fédéraux s'il était réélu.

Dans une vidéo postée sur Youtube puis partagée sur le réseau social, Steve Bannon explique que Donald Trump devrait exécuter comme au Moyen-Age l'immunologue Anthony Fauci et le directeur du FBI Christopher Wray. "J'aimerais revenir au temps des Tudors en Angleterre. Je mettrais leurs têtes sur des pics", a ainsi expliqué Steve Bannon avant d'ajouter qu'il "les mettrait aux deux coins de la Maison Blanche en guise d'avertissements pour les bureaucrates fédéraux". Twitter a supprimé le compte de l'émission Youtube de l'intéressé tandis que Youtube supprimait la vidéo de son site. Mailchimp a également fermé le compte de l'ancien conseiller de Donald Trump parce que ce dernier avait enfreint les règles de la plateforme de marketing par courriel. Donald Trump a critiqué tant Anthony Fauci que Christopher Wray après que ces derniers ont remis en cause respectivement ses déclarations sur le coronavirus et les interférences étrangères dans l'élection. Donald Trump évoquant la possibilité de renvoyer le docteur Fauci s'il était réélu. (Belga)