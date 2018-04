Twitter intervient après les propos polémiques d'un député israélien

(Belga) Twitter a temporairement limité l'activité d'un député israélien qui avait déploré qu'une adolescente palestinienne n'ait pas reçu une balle dans le genou plutôt que d'être condamnée à la prison par la justice militaire israélienne.

Betzalel Smotrich, député du parti nationaliste religieux Foyer juif appartenant à la majorité gouvernementale, avait tweeté le week-end dernier qu'Ahed Tamimi "aurait dû se prendre une balle, au moins dans le genou", au lieu d'être condamnée à huit mois d'emprisonnement. "Comme ça, elle aurait été assignée à résidence pour le reste de ses jours", disait le parlementaire, familier des polémiques, en faisant référence au handicap permanent que pouvait causer une telle blessure. Ahed Tamimi, âgée de 17 ans et déjà connue pour son militantisme, est devenue pour les Palestiniens une icône de la lutte contre l'occupation israélienne depuis une vidéo la montrant en train de frapper des soldats postés devant chez elle, en Cisjordanie occupée, le 15 décembre. Jugée pour cet incident et des faits antérieurs, elle a été condamnée le 21 mars à huit mois de prison par un tribunal militaire. Nombre d'Israéliens voient en elle une agitatrice. Twitter a informé lundi soir M. Smotrich qu'il avait violé les règles du réseau et que ses tweets seraient bloqués pendant douze heures, selon une capture d'écran de la notification. Il pouvait pendant cette période continuer à envoyer des messages directs. Twitter s'est gardé de tout commentaire sur ce cas particulier, mais a renvoyé dans un email à sa politique face aux comportements "haineux". Parmi les attitudes que Twitter dit ne pas tolérer figure le souhait qu'on attente à l'intégrité physique de quelqu'un. M. Smotrich a repris son activité sur Twitter mardi. Le tweet de dimanche n'apparaît plus sur son compte. Entre-temps, il a persisté sur Facebook. "Ahed Tamimi n'est pas une adolescente innocente mais une terroriste qui menace la sécurité des citoyens israéliens", a-t-il écrit. Parmi différentes prises de position controversées, M. Smotrich avait fait scandale en avril 2016 en prônant la séparation des femmes juives et arabes dans les maternités au nom d'une inimitié viscérale selon eux entre ces deux groupes. (Belga)