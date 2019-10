Typhon au Japon: le gouvernement pense reporter le défilé impérial

Le Premier ministre japonais a annoncé jeudi que le gouvernement s'apprêtait à reporter le défilé du nouveau couple impérial prévu le 22 octobre, pour donner la priorité à la gestion des dégâts après le destructeur typhon Hagibis.

"Compte tenu de la situation, nous envisageons de différer ce défilé", a déclaré Shinzo Abe, confirmant une information des médias, après une visite dans des refuges où des sinistrés sont temporairement hébergés dans la région encore une fois meurtrie de Fukushima.

"Nous sommes en train de revoir le calendrier", a précisé le porte-parole de l'exécutif, Yoshihide Suga.

Selon la chaîne publique NHK, le défilé devrait être reprogrammé le dimanche 10 novembre.

Une décision officielle sera prise vendredi matin en conseil des ministres, d'après la même source.

Ce défilé très attendu, avec une voiture majestueuse dans laquelle doivent prendre place l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako, est perçu par le public japonais comme le point culminant des cérémonies marquant l'arrivée en mai dernier du fils d'Akihito sur le trône du Chrysanthème.

Les autres festivités prévues les 22 et 23 octobre, dont un banquet avec de nombreux invités étrangers prestigieux (chefs d'Etat, représentants de familles royales, etc.), sont maintenues, selon M. Suga.

Toutes ces cérémonies font partie des très nombreux rituels liés aux croyances shinto qui accompagnent l'avènement d'un nouveau souverain au Japon.

Naruhito est officiellement devenu à l'âge de 59 ans le 126e empereur du Japon le 1er mai dernier, mais le cérémonial dans son ensemble a commencé avant et s'étend sur des mois.

Pour la première fois en plus deux siècles, le changement d'empereur provient d'une abdication.

Akihito avait émis mi-2016 le souhait de pouvoir quitter ses fonctions de son vivant au profit de son fils, ne souhaitant pas être un empereur en partie empêché par son âge et le déclin de ses aptitudes physiques.

La famille impériale est généralement très réticente à célébrer en public des événements festifs quels qu'ils soient lorsque le pays est endeuillé par une catastrophe naturelle.

Le typhon Hagibis a tué près de 80 personnes le week-end dernier dans le pays et fait près de 300 blessés.

Il a entraîné des crues monstrueuses et des glissements de terrain meurtriers dans une large partie de l'est, du centre et du nord du Japon, inondant et détruisant de nombreuses habitations. Plusieurs personnes sont encore toujours portées disparues.