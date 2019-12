Typhon aux Philippines: au moins 16 morts, selon un premier bilan

Au moins 16 personnes ont été tuées aux Philippines lors du passage le jour de Noël du typhon Phanfone, selon un premier bilan obtenu auprès des autorités locales jeudi.

Des responsables de l'autorité nationale de gestion des catastrophes naturelles ont fait état auprès de l'AFP de ce premier bilan de morts dans le centre de l'archipel.

Ce typhon, qui avait atteint les côtes du centre des Philippines dès mardi soir, a provoqué d'importants dégâts matériels, détruisant des maisons et inondant des villages.

Dans ce pays à très grande majorité catholique, des dizaines de milliers de personnes avaient été contraintes de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris ou bloqués loin de chez eux.

Les liaisons par ferries avaient été interrompues alors que de nombreux vols ont été annulés.

Bien que moins puissant, Phanfone a suivi la même trajectoire que le typhon Haiyan, le plus dévastateur enregistré dans le pays, qui avait fait plus de 7.300 morts et disparus en 2013, frappant particulièrement la ville de Tacloban.

Le typhon, en train de s'affaiblir, s'éloignait peu à peu du pays jeudi, selon le centre de prévisions météorologiques Weather Philippines.