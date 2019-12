Typhon aux Philippines: un nouveau bilan fait état de 47 morts

(Belga) Le bilan du typhon Phanfone qui s'est abattu sur les Philippines à Noël est monté à 47 morts, a annoncé l'agence des catastrophes naturelles dimanche.

Neuf personnes sont toujours portées disparues et quelque 140 sont blessées, a-t-elle ajouté. Plus de 146.000 personnes ont dû être déplacées et 304.805 habitations ont été touchées dans les provinces de l'est et du centre du pays. Les dommages matériels sont estimés à 21,49 millions de dollars. Phanfone était le 21e cyclone à frapper les Philippines en 2019. (Belga)