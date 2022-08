Ukraine 6 mois après: ils ont dû changer de métier, comme Denys, passé de star de la télé à chauffeur de taxi

De nombreux Ukrainiens ont été contraints de changer de vie. Ils montrent à leur manière toute la résilience dont peuvent faire preuve les habitants d'un pays en guerre.

Ils sont devenus chauffeur de taxi, mécanicien moto, ou travailleur dans le bâtiment... Trois vies bouleversées par la guerre. En Ukraine, Denys Joupnik est une tête connue. Il était animateur télé et radio avant le 24 février, mais depuis, il a troqué son micro pour une voiture. Désormais, il est chauffeur pour une célèbre application.



"J'ai été forcé à le faire, car je n'ai pas de salaire régulier et nos économies s'épuisent rapidement. J'ai deux enfants, une femme, un chien, un appartement loué qu'il faut payer. Je suis obligé de faire ça", explique Denys Joupnik.

Le porté n'avait pas de secret pour Oleksii Bousko, danseur devenu ouvrier. Il était danseur professionnel, chorégraphe, professeur désormais. Les sacs de ciment et de gravats ont remplacé les ballerines. "Il n'y a plus rien à faire dans le monde du spectacle. Tout est à l'arrêt. Je me suis donc tourné vers les chantiers", confie Oleksii Bousko.

Autre exemple dans ces carrières bouleversées, Nikita Priimenko, caméraman passionné de clips vidéo et de plateaux télé. Il y a six mois jour pour jour, il a dû quitter sa ville de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Désormais réfugié dans la capitale Kiev, il est devenu mécano parce qu'il faut bien vivre.



"Mon travail précédent était plus artistique, je pouvais m'exprimer plus librement. Je pouvais apporter quelque chose de nouveau dans le domaine, c'était tout l'intérêt. Alors qu'ici eh ben tous les jours, c'est la même chose toute la journée, je tourne des vis", raconte Nikita Priimenko, caméraman devenu mécanicien.



Tous les hommes ukrainiens doivent s'inscrire à la circonscription militaire. Beaucoup n'ayant pas les compétences requises pour se battre sont réservistes et, depuis six mois, ont dû se réinventer à l'heure de la guerre.