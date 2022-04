Ukraine: au moins 7 personnes tuées dans de "puissantes" frappes de missiles sur Lviv, selon les autorités locales

Au moins sept personnes ont été tuées et onze autres blessées dans de "puissantes" frappes russes lundi sur Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, ont annoncé les autorités locales.



"Cinq puissantes frappes de missiles d'un coup sur l'infrastructure civile de la vieille ville européenne de Lviv", a annoncé sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky.





Le gouverneur régional, Maksym Kozitsky, a lui évoqué quatre frappes de missiles de croisières, tirés depuis la Caspienne: trois sur des infrastructures militaires et une sur un garage de pneumatique, qui ont provoqué des incendies. Toutes les cibles sont "gravement endommagées" selon lui.



"À cette heure, sept morts sont connus", a-t-il ajouté, évoquant également "onze blessés, dont un enfant", et précisant que trois blessés se trouvent "dans un état grave".



Sur les lieux de la frappe sur le garage à environ quatre kilomètres du centre de la ville, des journalistes de l'AFP ont vu le bâtiment en feu, avec des carcasses de voitures dans un cratère près d'une voie ferrée. Peu après les frappes dans la matinée, un habitant du sud-ouest de Lviv avait dit à l'AFP avoir vu d'épais panaches de fumée grise s'élever dans le ciel derrière des immeubles d'habitation.

"Plusieurs missiles près des installations ferroviaires"



Andriï, 21 ans, a précisé avoir entendu les sirènes anti-bombardement vers 08H00 du matin (06H00 GMT). "J'ai dormi lors des trois premières frappes, mais lorsque la dernière est tombée, c'est comme si mes vitres allaient exploser. Et les meubles ont bougé", témoigne-t-il.



Les chemins de fer ukrainiens ont de leur côté indiqué sur Telegram que "plusieurs missiles sont tombés à proximité des installations ferroviaires", sans faire de victimes et sans entraver la circulation.



"Nous réparerons notre infrastructure endommagée. Le chemin de fer continue de fonctionner", a affirmé le président du conseil d'administration de la compagnie, Alexandre Kamychine, publiant la photo de maisons en feu directement à proximité d'une voie ferrée.

Lviv, ville-refuge

"Les Russes continuent d'attaquer de façon barbare les villes ukrainiennes depuis les airs, déclarant cyniquement au monde entier leur 'droit' de... tuer des Ukrainiens", a fustigé M. Podoliak.



Situés loin du front, Lviv et l'ouest de l'Ukraine sont rarement visés par des bombardements depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Le 26 mars, Lviv avait subi une série de frappes russes, dont deux avaient touché un dépôt de carburant et fait cinq blessés, selon les autorités locales.





La ville avait aussi été la cible le 18 mars d'une frappe qui avait atteint une usine de réparation d'avions proche de l'aéroport, sans faire de victimes. Et le 13 mars, des missiles de croisière russes avaient visé une importante base militaire à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, faisant au moins 35 morts et 134 blessés.



Proche de la frontière polonaise, Lviv s'est convertie en ville-refuge pour les personnes déplacées et a accueilli au début de la guerre plusieurs ambassades occidentales transférées à partir de Kiev.