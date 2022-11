Ukraine : la moitié des habitants de Kiev toujours privés d'électricité

Malgré les efforts déployés par les ingénieurs ukrainiens, près de la moitié des habitants de Kiev étaient toujours privés d'électricité vendredi sous des températures hivernales, deux jours après des frappes russes ayant une nouvelle fois visé des infrastructures essentielles.



Cette stratégie de Moscou consistant à bombarder les installations énergétiques, suivie depuis octobre sur fond de revers militaires, est constitutive de "crimes de guerre" pour les alliés occidentaux de l'Ukraine et qualifiée de "crime contre l'humanité" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Nous devons endurer cet hiver -un hiver dont tout le monde se souviendra", a-t-il souligné sur Facebook vendredi. De son côté, le gouverneur de la région méridionale de Kherson, Iaroslav Ianouchevitch, a annoncé l'évacuation de tous les patients des hôpitaux de la ville du même nom, d'où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines, en raison de "bombardements russes constants".

Après les frappes massives de mercredi en Ukraine, les ingénieurs continuaient à réparer les dégâts, tandis que des millions de personnes ont passé la journée de jeudi sans courant, notamment dans la capitale. "Un tiers des logements de Kiev ont déjà du chauffage, les spécialistes continuent de le rétablir. La moitié des usagers sont toujours privés d'électricité", a dit son maire, Vitali Klitschko. "Au cours de la journée, les compagnies d'énergie prévoient de raccorder l'électricité pour tous les usagers en alternance", a-t-il assuré, à un moment où les températures avoisinaient zéro degré et où la pluie était de la partie. Le président du conseil d'administration de la compagnie nationale d'électricité Ukrenergo, Volodymyr Koudrytsky, a estimé que le système énergétique ukrainien avait désormais "passé la phase la plus difficile" après l'attaque. L'électricité est partiellement rétablie dans les régions ukrainiennes et "le système énergétique est à nouveau connecté au système énergétique de l'Union européenne", a-t-il dit.

La Russie affirme de son côté ne viser que des infrastructures militaires et mis les coupures de courant sur le dos de la défense antiaérienne ukrainienne. Le Kremlin a assuré que l'Ukraine pouvait mettre fin aux souffrances de sa population en acceptant les exigences russes. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré vendredi pour la première fois des mères de soldats, disant partager leur "douleur" et les appelant à ne pas croire les "mensonges" sur l'offensive déclenchée par le Kremlin en Ukraine. Sur le front, les combats se poursuivaient dans plusieurs zones. Un bombardement russe jeudi soir sur Kherson a fait 11 morts et près de 50 blessés, selon la présidence ukrainienne.