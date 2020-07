Ukraine: un homme armé retient en otage "une vingtaine" de passagers d’un bus

Un homme armé, porteur d'explosifs, a pris en otage mardi une vingtaine de passagers d'un bus à Loutsk, une ville de l'ouest de l'Ukraine, a annoncé la police.



"Un homme a pris le contrôle d'un bus avec une vingtaine de passagers à son bord dans le centre de Loutsk, il a des explosifs et des armes", a déclaré la police régionale sur Facebook.



Dans un communiqué, la police nationale ukrainienne précise que "deux coups de feu ont été tirés en direction des forces de l'ordre" et que "l'assaillant a lancé de l'autobus une grenade qui heureusement n'a pas explosé".



L'homme dit également avoir dissimulé "dans un autre endroit un engin explosif qui pourrait être déclenché à distance", selon le parquet général ukrainien.



Le centre de Loutsk, une ville d'un peu plus de 200.000 habitants située à 400 kilomètres à l'ouest de la capitale Kiev, a été fermé à la circulation, a déclaré le ministère ukrainien de l'Intérieur.



Des images diffusées par des médias locaux montrent un minibus bleu et blanc à l'arrêt, deux de ses vitres endommagées et les rideaux des passagers fermés. Des policiers lourdement armés ont été déployés autour des lieux, ainsi qu'un véhicule blindé.



Le preneur d'otage a appelé la police et s'est présenté sous le nom de Maxime Plokhoï, a dit sur Facebook le vice-ministre de l'Intérieur Anton Guerachtchenko, sans préciser quelles seraient ses revendications ou son mobile.



Plus tard dans la journée, M. Guerachtchenko a affirmé que le suspect s'appelait Maxime Krivoch, un citoyen ukrainien de 44 ans.



Ce dernier a déjà été condamné à deux reprises pour "banditisme", "fraude" et détention illégale d'armes. Il a passé près de 10 ans en prison en Ukraine, selon le vice-ministre.



Négociations en cours



"Nous négocions. Nous espérons tout régler par la négociation", a raconté M. Guerachtchenko à l'AFP, évoquant "l'état mental complexe" de cet homme.



La police nationale ukrainienne affirme avoir reçu une information selon laquelle l'individu "suivait un traitement psychiatrique".



Des messages postés sur les réseaux sociaux sous le nom de "Maxime Plokhoï" indiquent que l'homme est armé, notamment d'explosifs, et qu'il se dit "contre le système". Le ministère ukrainien de l'Intérieur a déclaré à l'AFP que ces comptes appartenaient sans doute au preneur d'otage. L'un, sur Twitter, a ensuite été désactivé.



Sur Telegram, la police ukrainienne a diffusé une vidéo dans laquelle on peut voir un homme armé d'un pistolet mitrailleur, posant face à une caméra, et qui pourrait être l'assaillant avant la prise d'otage.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi en affirmant que "tout était fait" pour régler la situation sans faire de victimes.



"Une communication est établie avec la personne ayant pris en otage des citoyens ukrainiens, je ne peux pas évoquer cela en détail", a-t-il affirmé, pendant une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec la présidente suisse Simonetta Sommaruga.



Le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov, est quant à lui parti d'urgence pour Loutsk.



L'Ukraine, une ancienne république soviétique, fait face à la prolifération d'armes détenues illégalement, un problème exacerbé depuis le déclenchement en 2014 d'une guerre contre des séparatistes prorusses dans l'est de son territoire.



En 2017, la police avait libéré 11 otages détenus par un homme armé dans un bureau de poste de la ville de Kharkiv.