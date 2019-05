Un 21e candidat entre dans la primaire démocrate: Michael Bennet

(Belga) Un sénateur démocrate modéré, Michael Bennet, a annoncé jeudi qu'il se présentait à la présidentielle américaine, portant à 21 le nombre de candidats espérant décrocher l'investiture du parti pour affronter le républicain Donald Trump en novembre 2020.

"Nous ne pouvons pas être la première génération à laisser moins à nos enfants", a écrit le sénateur âgé de 54 ans, en annonçant sur Twitter sa candidature. "Construisons des opportunités pour tous les Américains et restaurons l'intégrité de notre Etat". Sénateur représentant le Colorado à Washington depuis 2009, Michael Bennet met en avant son travail au-delà des lignes partisanes, sur "l'éducation, le climat, l'immigration, la santé et la sécurité nationale". Il est le septième sénateur à se lancer dans la primaire démocrate. Marié et père de trois filles, M. Bennet avait déclaré en mars qu'il envisageait de se présenter. Mais début avril, il avait annoncé souffrir d'un cancer de la prostate. Le 19 avril, le démocrate avait fait savoir qu'il avait terminé son traitement après une opération réussie, laissant présumer de sa probable candidature. La cohorte de candidats démocrates présente une diversité inédite, avec un nombre record de femmes et de candidats issus de minorités. Après avoir annoncé sa candidature il y a une semaine, l'ancien vice-président centriste Joe Biden domine de loin les sondages avec 32,8% des intentions de vote selon la moyenne de RealClearPolitics, contre 19,4% pour le sénateur progressiste Bernie Sanders. Aucun des autres candidats ne dépasse les 9%. Mais la course est encore longue. Le premier débat de la primaire démocrate aura lieu sur deux jours étant donné le nombre de candidats, les 26 et 27 juin à Miami. Le premier vote des primaires se tiendra dans l'Iowa en février 2020. Au terme d'un marathon de scrutins, le parti désignera définitivement son candidat lors de la convention démocrate en juillet 2020. (Belga)