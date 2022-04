Un accident de bus fait au moins 10 morts au Brésil

Au moins 10 personnes ont été tuées et 21 autres blessées après la chute dans un ravin d'un bus transportant des ouvriers à leur travail dans une usine de l'Etat du Paraná, dans le sud du Brésil, a annoncé jeudi la police fédérale locale des autoroutes auprès de la presse étrangère.

Selon le rapport de police, l'accident s'est produit avant minuit dans la commune de Sapopema, où 7 personnes ont perdu la vie, tandis que les trois autres sont décédées en route vers un hôpital de la région.

Selon les médias étrangers, le bus transportait plus de 30 passagers de diverses régions du pays, qui se dirigeaient vers une usine appartenant à Klabin, le plus grand producteur et exportateur de papier du Brésil, dans la ville de Campos Gerais.

D’après les premières informations, le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule vraisemblablement à cause des fortes pluies au moment de l'accident.