Un ado palestinien succombe à ses blessures infligées par des soldats israéliens

Un adolescent palestinien a succombé samedi à ses blessures infligées par des tirs de soldats israéliens durant une manifestation près de la barrière séparant Israël de la bande de Gaza, a annoncé le ministère de la Santé dans cette enclave. L'adolescent âgé de 17 ans avait été touché vendredi à la poitrine, lors des heurts qui ont émaillé les manifestations près de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza contrôlée par le mouvement islamiste Hamas.



Sa mort porte à trois le nombre de Palestiniens tués lors de ces protestations, après le décès d'un Palestinien de 12 ans et d'un homme de 43 ans d'une balle dans la tête tirée par l'armée israélienne selon le ministère gazaoui.



L'armée ne s'est pas exprimée sur les décès. Selon elle, 7.000 "émeutiers" palestiniens ont lancé des pierres et des pneus enflammés vers les soldats israéliens postés à la barrière. Les troupes ont répondu "avec des moyens anti-émeutes et tiré selon les règles d'engagement".



Au moins 157 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début, le 30 mars, de manifestations contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et pour réclamer le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création d'Israël en 1948.



Un soldat israélien a été tué le 20 juillet par un Palestinien durant une opération de l'armée près de la barrière, le premier dans cette zone depuis la guerre entre le Hamas et Israël en 2014.



Trois guerres ont opposé ces deux protagonistes depuis 2008.