Un ado retrouvé aux Etats-Unis clame qu'il est un garçon disparu mystérieusement il y a 7 ans

Un ado de 14 ans, s'est présenté aux autorités comme étant Timmothy Pitzen. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un enfant signalé disparu depuis le mois de mai 2011, alors qu'il avait l'âge de 6 ans.

Pitzen avait disparu sans laisser de traces le 11 mai 2011. Sa mère l'avait récupéré à la Greenman Elementary School de Aurora, dans l'Illinois, prétextant au directeur de l’établissement une urgence, pour l'emmener en "vacances". Selon l'enquête menée par la police, le petit garçon avait passé 3 jours au zoo et dans différents parcs aquatiques en compagnie de sa mère Amy Fry-Pitzen. Mais celle-ci avait été retrouvée plus tard, sans vie. La maman s'était suicidée et elle avait laissé derrière elle une note affirmant que son fils était en sécurité, mais qu'il ne serait plus jamais revu.

Sept ans plus tard, un adolescent prétend être ce petit garçon. Il a été trouvé à Newport, dans le Kentucky et a raconté aux policiers qu'il s'était échappé "de deux ravisseurs qui le retenaient depuis sept ans".

"Il s'est enfui d'une auberge à Cincinnati où il était retenu captif. Il a profité d'un moment d'inattention pour s'échapper et a traversé un pont jusqu'à la frontière de l'État", a-t-il rapporté aux autorités.

Il est en ce moment à l'hôpital des enfants de Cincinnati où il attend l'arrivée des enquêteurs qui ont demandé les tests nécessaires pour déterminer son identité.

Selon des témoins qui ont aperçu le jeune homme, peu avant sa prise de contact avec les autorités, le garçon de 14 ans avait le visage meurtri et il semblait "très effrayé et agité".

Le père du petit Timmoty, James Petzen est souvent apparu dans des émissions télévisées dans lesquelles il recherchait son fils. Il avait confié que "son épouse et lui traversaient des difficultés au moment de sa disparition, mais que jamais, elle n’aurait pu faire mal à son propre fils". Le père de Timmothy vivait dans l’espoir de le retrouver vivant.

Il n’a pas souhaité s’exprimer avant que l’identification du garçon soit formelle

Cette photo du présumé Timmothy Petzen a été publiée par CBS, clamant qu'il s'agissait d'une photo prise peu avant la prise de contact de l'adolescent avec les autorités.

De son côté, la grand-mère du petit garçon reste également prudente, expliquant qu’elle ne veut rien dire avant d’être sure de l’identité du garçon. Elle voulait juste dire à son petit-fils que "sa famille l’aime et n’a jamais cessé de le chercher".

Timmothy avec sa maman, peu avant leur disparition.