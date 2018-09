Un adolescent palestinien tué par un tir israélien à Gaza

(Belga) Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d'affrontements mercredi soir à Gaza, a annoncé le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne.

Mumin Abou Ayeda, âgé de 15 ans, a été tué le long de la frontière très surveillée à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le ministère, il manifestait après la nuit tombée dans le cadre de la "Marche du retour", qui commémore l'exode palestinien en 1948. L'armée israélienne ne confirmait pas cette mort dans l'immédiat, elle qui souligne volontiers le caractère violent de ces manifestants et parle d'émeutes. Au moins 184 Palestiniens ont été tués par la répression israélienne à Gaza depuis le début le 30 mars des manifestions de la "Marche du retour". Dans le même temps, un soldat israélien a été abattu par un sniper palestinien. Les manifestations se sont faites moins spectaculaires ces derniers mois, même si de petites se poursuivent. Mardi, deux Palestiniens avaient été tués lors de manifestations violentes près de la frontière israélienne à Erez. Les Palestiniens qui y participent réclament le droit de revenir à l'endroit où leur famille vivait avant de devoir fuir en 1948, qui se trouve en territoire israélien aujourd'hui. Israël accuse le parti islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza et contre lequel l'État hébreu a mené trois guerres depuis 2008, d'organiser ces manifestations comme prétexte à des attaques. (Belga)