Un adolescent perdu pendant 12 heures dans les égouts de Los Angeles: comment a-t-il atterri là?

Un adolescent a été secouru après 12 heures passées dans l'obscurité et l'air potentiellement toxique de l'immense réseau d'égouts de Los Angeles, à plus de 1,5 kilomètre de là où il était tombé. "Je priais pour ne pas mourir", a raconté Jesse Hernandez, 13 ans, à la chaîne NBC après l'opération qui a mobilisé une centaine de pompiers.





Il a sauté sur une planche qui s'est cassée, le précipitant dans le réseau d'eaux usées



Il fêtait Pâques en famille dimanche dans un parc de Los Angeles quand vers 16H30, il est entré dans un bâtiment abandonné avec ses amis et a sauté sur une planche qui s'est cassée, le précipitant dans le réseau d'eaux usées. Averti par des témoins, plus d'une centaine de pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, ses proches passant la nuit dans le parc dans l'attente de nouvelles.





"Avec une caméra, on a découvert des empreintes de main sur la conduite elle-même"



"Tout était silencieux. On n'entendait que l'eau couler et on ne voyait rien. C'était tout noir", a confié Jesse Hernandez. Les sauveteurs ont utilisé des caméras flottantes pour explorer l'immense réseau d'eaux usées et ses conduites mesurant 121 cm de diamètre avec quelque 60 centimètres de profondeur. "Avec une caméra, on a découvert des empreintes de main sur la conduite elle-même, à l'intérieur, il semblait avoir voulu tenter de sortir", a expliqué Adel Hagekhalil, chef adjoint des services d'assainissement de la ville.





"Ca ressemble vraiment à un miracle"



Jesse Hernandez n'a été retrouvé que le lendemain à l'aube, à 1,6 kilomètre de là où il était tombé. "Ca ressemble vraiment à un miracle", a déclaré le chef des pompiers de Los Angeles, Erik Scott, sur NBC. "Certains n'en sont pas revenus quand on a ouvert la bouche d'égout et qu'on a entendu que Jesse était vivant." Le garçon a dû être décontaminé, mais est en bonne santé. "Merci de m'avoir aidé et cherché pendant tout ce temps", a-t-il déclaré.