Un Afro-Américain condamné à mort compte sur le jazz pour le sauver

La musique a aidé Keith LaMar à survivre près de 30 ans dans le couloir de la mort.

A 53 ans, dont les deux tiers en prison, cet Afro-Américain espère que le jazz le sauvera d'une exécution prévue le 16 novembre 2023 pour un quintuple meurtre qu'il affirme ne pas avoir commis.

Son "dernier espoir" est un pianiste et compositeur espagnol de jazz installé à Brooklyn, Albert Marquès, qui depuis deux ans donne des concerts et vient de sortir un disque - qu'il a composé et joué avec Keith LaMar au téléphone depuis sa prison de l'Ohio - pour sensibiliser New York à ce qui pourrait être une nouvelle erreur judiciaire aux Etats-Unis.

Incarcéré depuis la fin des années 1980, Keith LaMar avait été condamné en 1995 pour le meurtre de cinq codétenus lors d'une émeute déclenchée le 11 avril 1993 par des prisonniers musulmans qui avaient refusé de se soumettre à un test de tuberculose car le sérum contenait de l'alcool.

Les violences avaient duré 11 jours et fait dix morts, dont un gardien, dans la prison de Lucasville, dans l'Ohio.

"Si le moment venu, je suis une victime malheureuse de l'État (cela voudra dire) que je n'aurais pas tout fait pour l'empêcher", souffle-t-il au téléphone à l'AFP, depuis sa prison de cet Etat du nord des Etats-Unis.

Keith LaMar se bat depuis trois décennies pour échapper à la mort.

- 34 ans de prison -

Emprisonné à l'âge de 19 ans pour le meurtre d'un ami toxicomane qui, sous la menace d'une arme, voulait lui voler du crack, il admet à l'époque sa culpabilité et est condamné à au moins 18 années de réclusion.

En quête de réhabilitation, il achève en prison ses études secondaires, s'inscrit à l'université et écrit un livre, "Condamné", qu'il dicte au téléphone à son éditeur: "j'ai essayé de toutes mes forces de me racheter", raconte-t-il.

Keith LaMar dénonce une Amérique où "la vérité ne vous donne la liberté que si vous avez assez d'argent".

Dans un pays où plusieurs erreurs judiciaires frappent en majorité des Afro-Américains, LaMar réclame la réouverture de son dossier, entaché selon lui d'irrégularités comme la destruction de preuves et la rétention d'informations.

- "Noir dans un pays raciste" -

"Quand on est pauvre et noir dans un pays raciste, on plaide coupable", dit-il.

Les procureurs de l'époque, Bill Anderson et Seith Tieger, interviewés en février dernier par le New York Times, jugeaient encore Keith LaMar "complètement coupable et là où il devait être: dans le couloir de la mort".

Mais le détenu n'est plus seul.

Outre des avocats, le Catalan Albert Marquès, professeur de musique à Brooklyn, clame aujourd'hui son innocence "absolue".

Le jazzman pilote depuis l'été 2020 une campagne et des concerts à New York avec d'autres musiciens pour exiger la "justice pour Keith LaMar". Le 20 mai, ils se sont produits à la Jazz Gallery de New York, en présence de l'AFP, pour la sortie d'un disque, "Freedom First", composé avec le prisonnier.

- Concert au téléphone -

Depuis sa prison, au téléphone, la voix voluptueuse mais puissante du quinquagénaire a résonné en direct pendant une grande partie du concert.

"L'idée n'est pas de jouer pour Keith, c'est de jouer avec Keith", a vanté auprès de l'AFP le jazzman espagnol.

Le détenu, auteur de textes dans lesquels il raconte son existence et réfléchit à son destin, est "l'un des membres du groupe et gagne la même chose que le reste des musiciens", selon le Catalan qui se félicite d'être "l'ami" de l'Américain à qui il rend régulièrement visite dans l'Ohio.

Albert Marquès est l'une des "bénédictions de (sa) vie" et son "dernier espoir", implore Keith LaMar qui espère que son cas dépasse le milieu du jazz new-yorkais.

L'homme écoute du jazz depuis toujours, surtout le célébrissime John Coltrane. Adepte des fameux "boeufs" (improvisations sur des classiques du jazz), il compose et écrit de plus en plus.

"J'essaie de faire des choses utiles, parce que c'est la seule manière de donner un sens à ma propre vie", conclut Keith LaMar.