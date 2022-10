Un ancien employé de l'ONU droguait et violait de nombreuses femmes: il a été condamné à 15 ans de prison

Un ancien employé des Nations Unies a été condamné jeudi, par un tribunal à New York, à 15 ans de prison pour avoir drogué et violé plusieurs femmes pendant près de deux décennies de missions humanitaires menées au Moyen-Orient.

Karim Elkorany a agressé sexuellement au moins 20 femmes, dont la plupart étaient des proches, durant des voyages de travail en Irak, en Égypte et aux États-Unis. Des journalistes, des boursières du programme d'études Fulbright et des employées de l'Onu faisaient partie des neuf femmes qui ont pris la parole lors de son procès devant une cour fédérale de Manhattan.

Elles ont témoigné être hantées de ne pas connaître les détails de leur agression, commise alors qu'elles étaient inconscientes, et d'ignorer les drogues que M. Elkorany leur a injectées. Elles ont aussi souligné que les violences qu'ils commettaient étaient un secret de polichinelle. Une journaliste a raconté avoir été violée par l'ancien employé de l'Onu au Kurdistan en novembre 2016.

Photographies et IST

Elle a décrit le traumatisme qui a suivi l'agression comme un cancer. Karim Elkorany avait plaidé coupable en mai pour les préventions d'agressions sexuelles et de mensonge au FBI, le service fédéral de police judiciaire aux États-Unis. La juge fédérale Naomi Reice Buchwald a imposé la peine la plus sévère possible pour ces charges. Elle a notamment pointé que M. Elkorany ne s'était jamais inquiété de savoir si les drogues qu'il administrait à ses victimes pouvaient causer des dommages permanents.

La procureure adjointe fédérale avait aussi souligné que Karim Elkorany photographiait les femmes inconscientes et avait transmis à certaines victimes des IST parce qu'il ne portait pas de préservatif. Le procureur fédéral a, lui, qualifié les crimes d'Elkorany de "monstrueux". Karim Elkorany avait commencé à travailler dans l'aide internationale, le développement et les relations internationales en 2005.

Il a travaillé pour l'Unicef en Irak entre 2013 et 2016, avant d'être promu spécialiste des communications. Le trentenaire a présenté ses excuses aux victimes devant la cour.