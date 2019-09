Un ancien procureur mexicain condamné à 20 ans de prison aux Etats-Unis

(Belga) Un ancien procureur de l'Etat mexicain de Nayarit a été condamné jeudi à New York à 20 ans d'emprisonnement pour avoir soutenu un cartel mexicain lorsqu'il était en poste, protégeant ses membres et couvrant trafic et assassinats.

Aujourd'hui âgé de 48 ans, Edgar Veytia avait été interpellé par le FBI en mars 2017 après avoir franchi la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Selon l'acte d'accusation, il lui était reproché d'avoir collaboré, entre 2013 et 2017, avec un cartel mexicain baptisé "H2", qui opère dans les Etats de Sinaloa et Nayarit. Toujours selon l'enquête, le cartel a transporté plusieurs tonnes de cocaïne, héroïne ou cannabis aux Etats-Unis sur la période considérée. Désigné procureur de Nayarit en février 2013, il a assuré la protection des activités du cartel au Mexique, fait libérer certains de ses membres incarcérés, et sciemment fait la chasse aux rivaux du "H2" à coups d'interpellations. Edgar Veytia, qui recevait des pots-de-vin en échange de ses services, a aussi aidé le cartel à couvrir le meurtre d'un rival, en octobre 2015. L'ancien procureur avait plaidé coupable en janvier 2019, ce qui lui a évité un procès et valu une peine réduite, prononcée jeudi par un juge fédéral de Brooklyn. Le procureur fédéral dont les services ont coordonné l'enquête, Richard Donoghue, a également dirigé celle concernant Joaquin Guzman, alias "El Chapo", considéré comme le trafiquant de drogue le plus puissant au monde. A l'issue d'un procès de trois mois, "El Chapo" a été condamné, mi-juillet, à la prison à vie, assortie d'une peine symbolique de 30 années supplémentaires. "Aucun chef de cartel mexicain ou responsable corrompu à son service ne devrait dormir sur ses deux oreilles cette nuit. Nous irons vous chercher", a déclaré le procureur Donoghue, cité dans un communiqué. (Belga)