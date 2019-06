Un Australien pourrait être détenu en Corée du Nord

(Belga) L'Australie a annoncé jeudi qu'elle demandait "une clarification urgente" sur le sort d'un citoyen australien qui pourrait être détenu en Corée du Nord.

Le ministère australien des Affaires étrangères a indiqué qu'il était en contact avec la famille de cet Australien identifié par des médias en langue coréenne comme Alek Sigley. Des responsables ont déclaré qu'ils étaient en contact avec les proches de cet homme "qui serait détenu en Corée du Nord". Sigley se trouve à Pyongyang pour étudier la littérature coréenne à l'université Kim Il Sung, l'établissement d'enseignement le plus réputé de Corée du Nord. Il dirige par ailleurs une société spécialisée dans les voyages en Corée du Nord. L'Australien a écrit des articles sur les restaurants de Pyongyang et sur d'autres sujets pour NK News, un site web américain basé à Séoul qui fournit des informations et des analyses sur la Corée du Nord. Ses dernières publications sur les réseaux sociaux datent d'il y a trois jours. "Le ministère souhaite une clarification urgente", selon un communiqué de Canberra. "En raison de notre obligation de respect de la vie privée, nous ne ferons pas d'autres commentaires". L'Australie n'a pas de mission diplomatique à Pyongyang où elle est représentée par l'ambassade de Suède. Canberra déconseille à ses citoyens les voyages non essentiels en Corée du Nord, où plusieurs étrangers ont déjà été détenus. (Belga)