Un avion à destination de Las Vegas effectue un atterrissage d'urgence: cinq passagers britanniques arrêtés

Cinq passagers britanniques ont été arrêtés samedi par la police canadienne après qu'un avion effectuant un vol entre la Grande-Bretagne et Las Vegas aux Etats-Unis eut été contraint de se dérouter sur l'aéroport international de Winnipeg au Manitoba, selon l'aéroport et la presse locale.

L'aéroport a été informé qu'un appareil de la compagnie britannique Thomas Cook Airlines, effectuant une liaison entre Manchester et Las Vegas était dérouté sur Winnipeg et "que des passagers à bord avaient provoqué des troubles", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'aéroport, M. Tyler MacAfee.



Il a ajouté, sans donner d'autres précisions, que la police attendait l'avion et que des passagers avaient du débarquer.



Selon le Winnipeg Free Press, cinq passagers britanniques ont été interpellés par la police fédérale pour "avoir provoqué des perturbations" pendant le vol et conduits menottés hors de l'avion, sans opposer de résistance.



L'avion a ensuite pu repartir pour Las Vegas, a indiqué le porte-parole de l'aéroport.