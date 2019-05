Un avion atterrit d'urgence sans roues avant en Birmanie: la scène filmée par une passagère (vidéo)

Confronté à une panne de train d'atterrissage, un pilote birman a réalisé un exploit dimanche, réussissant à poser au sol un appareil dépourvu de roues avant, a annoncé l'aviation civile.

L'atterrissage, qui n'a fait aucun blessé parmi les 89 passagers et membres d'équipage, est le second incident aérien en une semaine en Birmanie. Le vol UB-103 de Myanmar Airlines, un Embraer-190, s'est posé à Mandalay aux alentours de 09H00 (02H30 GMT). Ye Htut Aung, directeur adjoint du département birman de l'aviation civile, a expliqué à l'AFP que le pilote avait tenté à plusieurs reprises de faire descendre le train d'atterrissage avant, d'abord via l'ordinateur de bord puis manuellement.





"Le pilote a pu le faire avec talent"



"Ils ont essayé deux fois, survolant l'aéroport en demandant à vérifier si les roues avant étaient descendues ou pas", a-t-il déclaré, parlant de "défaut technique". "Ils ont dû atterrir avec les roues arrière. Le pilote a pu le faire avec talent. Il n'y a pas eu de victimes". Soe Moe, un passager, a expliqué à l'AFP que de la "fumée était sortie au moment de l'atterrissage. Tous les passagers étaient OK". Une enquête a été ouverte.



Mercredi, un avion de Biman Bangladesh Airlines avat connu un atterrissage mouvementé et une sortie de piste à l'aéroport de Rangoun, faisant 11 blessés parmi les passagers. En 2017, un avion militaire s'était abîmé en mer d'Andaman avec 122 personnes à bord, l'une des plus importantes catastrophes aériennes du pays.