Un avion canadien forcé de faire demi-tour pour cause de coronavirus

Un avion militaire canadien, qui volait jeudi vers la Lettonie dans le cadre d'une mission de l'Otan, a été forcé de faire demi-tour par crainte que les troupes à bord aient été exposées au Covid-19, a indiqué le ministère de la Défense.

La décision a été prise lorsque les forces armées canadiennes ont appris qu'un individu à la base militaire de Trenton (Ontario), d'où avait décollé l'avion, avait été testé positif au coronavirus, a expliqué dimanche Jessica Lamirande, une porte-parole du ministère de la Défense.

L'individu en question aurait pu entrer en contact avec les 70 passagers et membres d'équipages qui se trouvaient à bord de l'avion, a-t-elle souligné. "La santé et le bien-être de nos membres, et de nos alliés et partenaires en Lettonie, sont une priorité", a écrit Mme Lamirande dans un e-mail envoyé à l'AFP. "La décision a été prise de faire demi-tour plutôt qu'atterrir en Lettonie pour éviter le risque de propager la maladie."

Les soldats vont devoir passer 14 jours en isolement à Trenton avant de pouvoir être à nouveau déployés, a-t-elle dit, précisant que l'incident n'aurait pas d'effet majeur sur la mission canadienne en Lettonie. Le Canada a environ 540 soldats déployés en Lettonie où ils dirigent, depuis 2017, un groupement tactique de l'Otan.