Un avion s'écrase aux USA: neuf morts dont deux enfants

Un petit avion s'est écrasé samedi au Dakota du Sud (nord des Etats-Unis), tuant neuf personnes dont deux enfants, a indiqué le régulateur aérien américain (FAA).



Trois autres personnes ont été blessées dans l'accident de ce Pilatus PC-12, un avion monomoteur qui était plein avec 12 personnes à bord, et qui était en phase de décollage, selon la FAA.



Le pilote a été tué, a précisé la procureure locale, Theresa Maule Rossow.



Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) a indiqué sur Twitter qu'il enquêtait sur "le crash d'un Pilatus PC-12 près de Chamberlain".



L'avion avait décollé peu avant midi heure locale (21h00 GMT) depuis Chamberlain en direction d'Idaho Falls, à un millier de kilomètres à l'ouest.



La région était placée sous alerte météorologique pour tempête hivernale. L'institut météorologique américain avait prévu des chutes de neige en rafales qui "pourraient considérablement réduire la visibilité".



"Les hommes et femmes des forces de l'ordre, des secours et du personnel médical doivent être félicités pour leur action héroïque pour sauver les victimes dans des conditions météorologiques extrêmes", a estimé le bureau de la procureure.