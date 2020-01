Un avion s'écrase dans une zone non sûre en Afghanistan: "Il s'agit probablement d'un avion de ligne"

Un avion afghan s'est écrasé lundi dans l'est du pays, dans la province de Ghazni, ont annoncé à l'AFP des responsables de la police qui n'ont pas pu préciser s'il s'agissait d'un vol militaire ou civil.

L'appareil s'est écrasé "vers 13h00", a assuré le porte-parole de la police de la province, Ahmad Khan Seerat, en précisant que la "zone n'est pas sûre" à cause de la présence d'insurgés. "Il s'agit probablement d'un avion de ligne", a-t-il ajouté.



"On ne sait pas s'il s'agit d'un appareil militaire ou civil", a indiqué le porte-parole du gouverneur de Ghazni, Aref Noori, en ajoutant : "l'appareil est en feu et les villageois essaient de l'éteindre".

D'après BBC News sur Twitter, l'appareil s'est écrasé dans le district de Deh Yak, à l'est de la ville de Ghazni (sud-ouest de Kaboul, la capitale) et a pris feu. Un problème technique serait à l'origine du crash, a indiqué un responsable provincial. En dehors des villes, la région est largement contrôlée par les talibans. Aucun détail n'est encore disponible sur le nombre de victimes.

Le dernier accident d'avion civil en Afghanistan remonte à mai 2010 avec un vol de Pamir Airways qui s'était écrasé en faisant 43 morts. En février 2005, un Boeing 737 de la Kam Air, autre compagnie aérienne privée afghane, s'était écrasé non loin de la capitale, tuant ses 104 personnes à bord.