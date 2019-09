Un avion s'écrase en Colombie peu après le décollage: 7 personnes tuées et 3 autres blessées

Au moins sept personnes ont été tuées et trois autres blessées dans le crash d'un petit avion dimanche sur un quartier de la ville colombienne de Popayan (sud-est), ont annoncé les pompiers.

"Neuf personnes étaient à bord de l'avion, sept sont mortes et deux autres sont grièvement blessées", a déclaré à l'AFP le commandant des pompiers de Popayan, Juan Carlos Gañán. Le troisième blessé est "un enfant du quartier" où l'appareil s'est écrasé, a-t-il ajouté. Les autorités, qui tentent de maîtriser une fuite de carburant sur l'appareil, recherchent sur place d'autres éventuelles victimes.

L'avion, qui appartient à la compagnie privée Transpacífico, s'est écrasé dans le quartier populaire de Junin vers 14H11 locales (19H11 GMT), "quelques minutes après" avoir décollé de l'aéroport Guillermo León Valencia de Popayán, a indiqué l'Aviation civile dans un communiqué. "À ce stade, on ne connaît pas les causes de l'accident, des enquêteurs sont sur place pour en éclaircir les causes", a ajouté l'Aviation civile.