Un avion transportant Trump a fait un atterrissage d'urgence samedi dernier

Un avion transportant Donald Trump a dû atterrir en urgence le week-end dernier à la Nouvelle-Orléans après qu'un de ses moteurs est tombé en panne, a-t-on appris mercredi dans l'entourage de l'ancien président.

Donald Trump rentrait samedi vers sa luxueuse résidence à Palm Beach, en Floride, après avoir prononcé un discours devant des donateurs du parti républicain dans cette ville de Louisiane, au sud-est des Etats-Unis.

L'avion dans lequel il voyageait, un Falcon 900 de Dassault qui appartenait à un de ces donateurs, n'avait parcouru qu'une centaine de kilomètres lorsqu'un des moteurs est tombé en panne et que le pilote a décidé de faire demi-tour vers la Nouvelle-Orléans, a révélé le Washington Post.

Selon le quotidien américain, Donald Trump voyageait avec des conseillers et des policiers chargés de sa protection. Quelques heures plus tard, le milliardaire républicain est monté à bord d'un autre avion qui l'a ramené chez lui.

Plus d'un an après sa défaite à la présidentielle de 2020, Donald Trump, 75 ans, règne toujours en maître sur le parti républicain. Il laisse régulièrement entrevoir sa volonté de briguer un second mandat en 2024.