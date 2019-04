Un avocat de Trump veut empêcher la divulgation des déclarations d'impôts du président

(Belga) Un avocat du président américain Donald Trump a demandé vendredi au ministère des Finances de rejeter toute demande des démocrates pour obtenir les déclarations d'impôts du locataire de la Maison blanche.

Le conseil du président fait valoir qu'il s'agit là "d'informations privées" que l'administration des impôts (IRS) "ne peut légalement rendre publiques". Mercredi, Richard Neal, président de la commission des finances de la Chambre des Représentants, a introduit une demande formelle auprès de l'IRS afin d'obtenir copie des déclarations d'impôts du président américain introduites entre 2013 et 2018. Selon M. Neal, cette demande vise à vérifier si l'IRS applique toujours sa politique d'examiner les déclarations des présidents et vice-présidents américains en exercice. Dès qu'il s'est lancé dans la campagne pour les élections présidentielles de 2016, Donald Trump s'est toujours refusé à lever le voile sur ses finances. Vendredi, Donald Trump a assuré que ses déclarations fiscales avaient bel et bien été analysées par l'IRS et que "la loi (était) à 100% de (son) côté". Vendredi, l'avocat du président a envoyé une lettre de quatre pages au directeur du service juridique du ministère des Finances américain, expliquant en quoi, selon lui, les demandes de Richard Neal sont "inadaptées" et "non légitimes". (Belga)