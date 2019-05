Un baby-sitter pédophile se rend au FBI après 23 ans: il avait abusé sexuellement de filles entre 8 et 10 ans

Le pédophile américain était recherché depuis 23 ans. Il s’est rendu de lui-même au FBI de Portland dans l’Oregon.

Il était recherché par le FBI pour plusieurs abus sexuels et viols commis sur des filles entre 8 et 10 ans, entre septembre 1995 et avril 1996. D’après CNN, Wayne Arthur Silsbee avait fait la connaissance de ses victimes via des baby-sittings.



Vendredi dernier, l’homme aujourd’hui âgé de 62 ans, est entré dans les bureaux de la police de l’Oregon pour se rendre, sans que l’on sache les raisons qui ont motivé cette reddition. Il doit comparaître devant un juge ce lundi.



D’après les enquêteurs, Silsbee aurait pas mal bougé durant sa traque. Il aurait notamment vécu dans le Nebraska, à Springfield dans le Missouri, dans la région de San Francisco, dans le Colorado et l’Arizona.