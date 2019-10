Un baron de la drogue anversois sur la liste des criminels les plus recherchés

(Belga) Le Marocain Rachid Bouazza a été ajouté à la liste des criminels les plus recherchés ("Most Wanted") par l'équipe Fast de la police fédérale, qui compte désormais 20 noms. Ce baron de la drogue anversois de 55 ans a été condamné le 29 mars dernier à 20 ans de prison par la cour d'appel d'Anvers.

Rachid Bouazza faisait partie d'une organisation qui importait en Belgique de très grandes quantités de cocaïne en provenance de République Dominicaine via le port d'Anvers. Il avait déjà été condamné le 17 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 4 ans de prison pour trafic de drogue. Tout témoignage peut être apporté via djo.perm@police.belgium.eu ou les numéros 0800 30 300 (gratuit) et 0032 2 554 44 88 (depuis l'étranger). (Belga)