Un bébé âgé de huit mois, qui avait été volé par une femme dimanche dernier devant l'Hôpital Général de Mexico, la capitale du Mexique, a été retrouvé ce vendredi dans la ville de Ciudad Lago, dans la municipalité de Nezahualcoyotl, dans l'État de Mexico, comme l'ont confirmé les autorités. D'après les premiers éléments, Nancy Tirzo Sánchez aurait été achetée pour 6.000 pesos (un peu plus de 280 euros).

La mère de la petite fille, María Magdalena Sánchez, a déclaré être allée à l'hôpital pour rendre visite à sa soeur en compagnie de sa nièce et de son neveu, âgés respectivement de 6 et 15 ans, et du bébé. Mais les enfants se sont vus refuser l'accès et ont dû attendre dans la rue, non loin de l'entrée du métro.

Selon le récit de l'un des adolescents, la fillette de six ans voulait aller aux toilettes. Une femme lui a alors proposé de prendre soin du bébé pendant qu'il l'accompagnait. Le jeune dit qu'à son retour, la femme et la petite Nancy avaient disparu.

Néanmoins, une vidéo de sécurité publiée jeudi montre l'adolescent en conversation avec le présumé voleur, qui prend le bébé dans ses bras et lui donne un billet. Lors d'un entretien avec la chaîne d'informations Univision Noticias, le jeune garçon a déclaré qu'il avait pris l'argent pour acheter de la nourriture en attendant le retour de leur tante.