Un Belge a disparu au Canada: son hydravion à bord duquel il est parti a été retrouvé vide

Un ressortissant belge a disparu jeudi dernier alors qu'il chassait dans le secteur du réservoir Manicouagan, au Québec, selon les médias canadiens. Les recherches se poursuivent, a indiqué jeudi le porte-parole des Affaires étrangères, Matthieu Branders. Il a par ailleurs confirmé qu'il s'agissait bien d'un homme de nationalité belge, conformément aux informations rapportées par différents médias.



"Les recherches sont menées par les autorités canadiennes et sont toujours en cours", a fait savoir M. Branders. "Je peux confirmer qu'il s'agit bien d'un ressortissant belge." L'homme a disparu jeudi dernier alors qu'il chassait au réservoir Manicouagan. Les médias locaux indiquent qu'il n'a plus donné signe de vie à sa compagne et à son partenaire de chasse depuis lors. Selon la Sûreté du Québec (SQ), le chasseur est parti seul à bord de son propre avion. Une enquête a été ouverte, parallèlement aux recherches.