Un Belge de 28 ans retrouvé mort dans des circonstances étranges dans une chambre d'hôtel au Pérou: le personnel l'a entendu crier

Un Belge de 28 ans, Y. M., a été retrouvé mort dans la chambre d'un hôtel d'Iquitos, en Amazonie, au Pérou, rapporte le site d'informations péruvien Pro&Contra.





"Le personnel a entendu le touriste crier, il était seul"



Le jeune homme était arrivé dans la région il y a un mois et séjournait depuis jeudi dans un hôtel d'Iquitos. Selon le journal, le personnel de l'hôtel a donné une chambre et a entendu l'homme crier quelques minutes plus tard. Le personnel l'a retrouvé mort sur le lit. "Le personnel a entendu le touriste crier. Il était seul. Nous l'avons retrouvé mort et avons appelé les secours. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il s'est passé", explique un des employés de l'hôtel.





Les toilettes étaient détruites et des traces de sang sur le sol et sur les murs



Selon un autre journal local, les officiers de police ont constaté que les toilettes étaient détruites et qu'il y avait des traces de sang sur le sol et sur les murs. Arrivés sur place, les secours ont confirmé le décès du Belge. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes du décès. Le touriste était arrivé à Iquitos le 9 mars en provenance de Lima.