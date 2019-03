Un Belge résidant au Congo décédé par noyade

Un homme d'un certain âge, de nationalité belge mais habitant en République démocratique du Congo avec son épouse et ses enfants, est décédé dimanche par noyade, à Kinshasa. Son épouse, qui a relayé le décès via les réseaux sociaux, indique qu'il s'est noyé en voulant porter secours à l'un de ses enfants, une fille, alors qu'il faisait du bateau avec eux au Nautic Club de Kinshasa.



L'homme a été emporté par le courant. Le porte-parole des Affaires étrangères, Matthieu Branders, confirme en soirée qu'un résident belge est décédé de manière accidentelle par noyade dans la capitale congolaise.