Un bison charge trois touristes au parc Yellowstone: une fillette est envoyée dans les airs alors que les adultes fuient (vidéo)

Alors qu'ils visitaient le parc national de Yellowstone aux Etats-Unis, trois personnes se sont fait charger par un bison, comme le montre cette vidéo publiée sur Twitter puis relayée par des médias locaux.

Les adultes fuient

Sur les images, on voit l'imposant animal paître puis soudainement charger en direction des trois touristes. Alors que les deux adultes fuient, une petite fille de 9 ans reste dans le viseur du bison, qui fonce droit vers l’enfant. La victime vole alors dans les airs sous les cris des autres touristes, témoins de la scène.



La fillette est hors de danger

La fillette, originaire de Floride, a été transportée à l’hôpital mais ses jours ne sont pas en danger et elle a pu repartir chez elle.

Suite à cet incident, le personnel et les responsables du parc rappellent les mesures de sécurité à suivre. Les animaux qui peuplent cette immense réserve restent sauvages. "Quand un animal se trouve près d'un sentier, d'un passage, d'un stationnement ou d'une zone développée, laissez-lui de l'espace", précisent-ils. "Restez à plus de 20 mètres de tous les grands animaux (bisons, élans, mouflons, cerfs, coyotes) et à au moins 90 mètres des ours et des loups".