Un bison européen de Bellewaerde réintroduit dans la nature en Azerbaïdjan

Ipolite, un bison européen femelle né en 2015 au parc Bellewaerde, a été réintroduite dans la nature le week-end dernier, dans le Shahdag National Park au nord de l'Azerbaïdjan, annonce Bellewaerde lundi. En 2016 déjà, trois bisons européens issus du parc d'attractions et animalier flamand avaient pu repartir gambader en liberté, dans les Carpates roumaines.

Ipolite a quitté ses pénates yproises le 14 mai dernier pour l'Azerbaïdjan, en compagnie d'autres de ses congénères issus de différents parcs zoologiques européens. Tous ces bisons ont été relâchés au cours du week-end dans une zone d'acclimatation. Ils y resteront quelques semaines jusqu'à ce qu'ils aient reformé une nouvelle structure sociale de troupeau. Une fois que le groupe aura quitté la zone d'acclimatation, il ne sera plus amené à revoir des humains, ni à subir leurs interventions. Les bisons feront alors intégralement partie de l'écosystème naturel de 130.000 hectares du parc azéri. Certaines des femelles seront cependant équipées de collier GPS pour aider à comprendre le comportement naturel des bisons. Le bison européen est originaire de l'est de l'Europe, mais suite à la première guerre mondiale, ces bisons ont totalement disparu. Grâce aux différents programmes d'élevage et projets de réintroduction, il y a à nouveau une population sauvage. Quelque 4.400 bisons vivent dans un troupeau en liberté ou semi-liberté. Depuis 2012, Bellewaerde participe activement au programme d'élevage européen de cette espèce animale.