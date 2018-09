Un Boeing 737 sort de piste à Sotchi: 18 blessés

Au moins 18 personnes ont été blessées samedi matin après une sortie de piste d'un Boeing 737 à l'aéroport de Sotchi, en Russie, a indiqué le ministère russe de la Santé. L'appareil a également pris feu.





On compte trois enfants parmi les blessés. L'appareil, un Boeing 737-800 de la compagnie russe UTair, reliait Sotchi depuis Moscou, avec 164 passagers et six membres d'équipage à son bord. L'avion est sorti de la piste, a traversé une clôture et a terminé sa course dans le lit d'une rivière. Le train d'atterrissage et une aile de l'appareil ont été détruits et le moteur gauche a pris feu. Tous les passagers ont été rapidement évacués. L'incendie a été maîtrisé après 25 minutes. Les autorités aéronautiques russes et UTair ont ouvert une enquête.