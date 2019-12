Un bus chute dans un ravin en Indonésie: au moins 25 personnes tuées

Au moins 25 personnes sont mortes sur l'île de Sumatra en Indonésie dans l'accident d'un bus qui a chuté de 150 mètres dans un ravin, a indiqué la police mardi. Le bus de transport régional s'est abîmé dans ce ravin lundi soir un peu avant minuit pour terminer sa chute dans une rivière, a expliqué Dolly Gumara, le porte-parole de la police locale. "Il a percuté une barrière en béton et a plongé dans le ravin. Plusieurs victimes sont toujours bloquées dans le bus", a indiqué le responsable.

Aucun autre véhicule n'a été impliqué. Les premiers rapports ont indiqué qu'il y avait 24 victimes mais les sauveteurs ont retrouvé encore un autre corps un peu plus tard dans la rivière, rapporte le site internet Okezone.com. Au moins treize autres personnes se sont échappées en lieu sûr. Les équipes de secours étaient sur place pour récupérer les victimes et des blessés ont été transportés à l'hôpital.

L'accident s'est produit à proximité de la ville de Pagar Alam, dans une zone escarpée et isolée, ce qui complique les opérations des secours. Ce bus de transport régional était parti avec 27 passagers, mais d'autres sont montés en cours de trajet, et des survivants ont indiqué à la police qu'une cinquantaine de personnes se trouvaient à bord au moment de l'accident. Les tragédies sont fréquentes sur les routes de l'archipel, du fait de la vétusté des véhicules et des infrastructures, et de l'impéritie des conducteurs.