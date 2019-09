Un bus tombe dans un ravin au Pakistan: au moins 23 morts

Au moins 23 personnes sont mortes et 18 ont été blessées quand un bus est tombé dans un ravin dans le nord-ouest du Pakistan, a-t-on appris de sources concordantes.



Le chauffeur du bus a perdu le contrôle du véhicule après avoir heurté un rocher. Parmi les 23 dépouilles se trouvent celles de quatre femmes et six enfants, a déclaré à l'AFP Aurangzeb Haider, un responsable local, qui a également fait état de 18 blessés. Zaibullah Khan, un officier de police de la zone, a confirmé le bilan, ajoutant que six des blessés se trouvaient dans un état critique.



Le Pakistan est l'un des pires pays au monde en termes d'accidents mortels de la circulation, attribués au piteux état des routes, au mauvais entretien des véhicules et à la conduite imprudente.