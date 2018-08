Un car de touristes fait une embardée et se retourne en descendant du Machu Picchu: 10 blessés

L'accident d'un car de touristes qui descendait du Machu Picchu, au Pérou, a fait vendredi dix blessés légers parmi les 30 passagers à bord dont des Japonais, des Européens et des Américains, ont indiqué les autorités sanitaires à Cusco.

Le car a fait une embardée dans la descente en provenance de la célèbre citadelle inca en direction du village d'Aguas Calientes, également connu sous le nom de Machu Picchu. "Huit personnes ont des contusions multiples et deux ont été admises dans des hôpitaux", a déclaré le directeur régional de la santé de Cusco, Javier Cuno, cité par l'agence officielle Andina.





Une femme enceinte figure parmi les blessés



Parmi les blessés aux lésions multiples, on dénombre une Américaine, une Argentine et une Mexicaine ainsi que cinq Péruviens. Une femme enceinte figure parmi les blessés.





Les passagers ont dû briser la vitre arrière pour pouvoir évacuer le véhicule



Le car de l'entreprise Consettur s'est retourné à la suite d'une embardée sur le côté de la route, après apparemment un brusque mouvement du chauffeur, selon un témoignage diffusé sur les réseaux sociaux. Les passagers ont dû briser la vitre arrière pour pouvoir évacuer le véhicule, selon des images des télévisions.



Le car rentrait en fin d'après-midi à Cusco avec l'un des derniers groupes de touristes qui venait de visiter le célèbre site archéologique. La citadelle inca de Machu Picchu, qui figure au patrimoine culturel de l'Humanité depuis 1983, est visitée chaque jour par 2.200 personnes en moyenne, ce qui en fait la principale attraction touristique du Pérou.