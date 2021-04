Un cargo néerlandais dérive, sans équipage ni moteur, en mer de Norvège

(Belga) Privé de motorisation et évacué par son équipage dans des circonstances dramatiques, un cargo néerlandais était à la dérive mardi en mer de Norvège, ont indiqué les autorités maritimes norvégiennes, inquiètes qu'il ne chavire.

Le "Eemslift Hendrika", qui transportait notamment plusieurs bateaux de moindre taille entre Bremerhaven (Pays-Bas) et Kolvereid (Norvège), a lancé un appel de détresse lundi en fin de matinée, accusant une gîte importante après qu'une tempête eut déplacé une partie de sa cargaison. Les 12 membres d'équipage ont été évacués en deux temps le même jour par les services de sauvetage norvégiens: les huit premiers ont été hélitreuillés depuis le pont du cargo tandis que les quatre derniers ont dû se jeter à l'eau. L'un d'eux a été blessé. Des images spectaculaires des autorités norvégiennes montrent un individu en combinaison de survie orange se jetant dans une mer démontée depuis la poupe du navire. Le "Eemslift Hendrika", victime d'une avarie de moteur, a ensuite commencé à dériver vers le littoral norvégien. Mardi matin, il se trouvait à environ 130 kilomètres au nord-ouest de la cité portuaire d'Ålesund. "Le navire dérive avec une gîte importante (entre 40 et 50 degrés, NDLR), si bien qu'il y a un risque qu'il chavire", a déclaré un responsable de l'Administration côtière norvégienne (Kystverket), Hans-Petter Mortensholm. "Notre priorité principale est d'essayer de le stabiliser de sorte qu'il ne coule pas afin d'éviter une fuite de mazout en mer", a-t-il ajouté. Le cargo contient 350 m3 de fioul lourd, 75 m3 de diesel et 10 m3 d'huile de graissage. Un bâtiment des garde-côtes norvégiens fait actuellement route vers le navire. L'exploitant de celui-ci a aussi fait appel à la société néerlandaise de sauvetage Smit Salvage, déjà mise à contribution pour renflouer l'Ever Given dans le canal de Suez la semaine dernière. "Extrêmement mauvaises" avec des creux de 10 à 15 mètres, les conditions météo compliquent la situation mais une accalmie est attendue dans l'après-midi, selon Kustverket. (Belga)